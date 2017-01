Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande haben der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gedacht. Am Breitscheidplatz legten sie am Freitag weiße Rosen nieder - und hielten eine Weile inne. Beide wollten zeigen, "dass wir uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen", sagte Merkel vorab. Hollande hob hervor, dass Merkel immer an der Seite seines Landes gestanden habe, "wenn Frankreich angegriffen wurde".