Kritik Merkel sieht Länder-Defizite bei Terrorabwehr

Bundeskanzlerin Merkel kritisiert nun vor allem Nordrhein-Westfalen dafür, dass es keine Schleierfahndung zulässt. Und außer in Nordrhein-Westfalen ist die Maßnahme tatsächlich auch in Berlin und in Bremen nicht zulässig. Sonst gibt es sie in allen Bundesländern - mit unterschiedlichen Vorgaben. Oft ist die Schleierfahndung zum Beispiel an bestimmte Orte gebunden: Sachsen nennt zum Beispiel Orte, an denen erfahrungsgemäß Straftaten begangen werden oder Rotlichtbereiche.