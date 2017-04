Und auch der Weltbankchef ist überzeugt, der US-Präsident könnte seine Meinung ja noch ändern. Er habe ja gezeigt, dass er flexibel sei. Viel Anlass zu dieser Hoffnung gab es nicht. Noch wenige Stunden zuvor waren die Energieminister der G7 ergebnislos auseinandergegangen. Eine Erklärung in Sachen Klimapolitik war nicht möglich, weil die Linie der USA beim Klimaschutz noch so unklar ist.

Viel Arbeit also noch bis zum großen G20-Gipfel im Sommer in Hamburg, wo auch Donald Trump dabei sein wird. Merkel beruhigt: "Ich möchte mich jetzt nicht an Spekulationen beteiligen. Ich glaube, wir sind noch am Beginn unserer Beratungen. Wir werden daran arbeiten, ein hohes Maß an Kontinuität zu haben. Ob das gelingt, kann ich heute nicht voraussagen."