Kirchentag und Nato-Gipfel Merkel zwischen Gott und Waffen

Hauptinhalt

Am Donnerstag spricht sie erst mit Barack Obama auf dem Kirchentag in Berlin, danach fliegt sie zum NATO-Gipfel mit Donald Trump in Brüssel: Ein Feiertag ist es für Angela Merkel nicht. Eine Pendeldiplomatie zwischen Demokratie und Krisen.

von Angela Ulrich, Hauptstadtkorrespondentin