Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Kurs für den G20-Gipfel in Hamburg abgesteckt.

Regierungserklärung Merkel rechnet mit schwierigen G20-Gesprächen

Am ersten Juliwochenende findet in Hamburg das Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer statt. Kanzlerin Merkel hat im Bundestag schon einmal ihren Kurs für den Gipfel skizziert. Bei der Opposition kam das nicht gut an.