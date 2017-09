Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bundesbürger aufgerufen, bei der Bundestagswahl am Sonntag ihre Stimme abzugeben. In einem Interview mit den Jugendradio-Sendern der ARD sagte sie wörtlich: "Gehen Sie wählen". Merkel zufolge sollten die Wähler sich für Parteien entscheiden, "die sich unserem Grundgesetz zu 100 Prozent verpflichtet fühlen".

Zuvor war ihr Kanzleramtschef Peter Altmaier in die Kritik geraten, weil er angeblich den Wählern geraten hatte, eher nicht wählen zu gehen, als die AfD zu wählen. Der CDU-Politiker sollte in einem Video-Interview mit der "Bild"-Zeitung auf Aussagen nur mit "Ja" oder "Nein" antworten. Auf die Aussage "Es ist besser AfD zu wählen, als nicht zu wählen" sagte er "Nein". Auf die Nachfrage "Ein Nichtwähler ist besser als ein AfD-Wähler?" erklärte Altmaier: "Aber selbstverständlich". Altmaier fügte hinzu, die AfD spalte Deutschland. Sie nutze die Sorgen und Ängste der Menschen aus. Der Kanzleramtschef betonte aber zugleich, alle Menschen sollten zur Wahl gehen. Sie sollten die Parteien wählen, die hinter dem Staat stünden. Das ist seiner Ansicht nach bei der AfD, aber auch bei der Linken nicht der Fall.

Altmaiers Parteikollege Thomas de Maizière erklärte anschließend, jeder sollte von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Der Bundesinnenminister sagte, es gebe keine Ausrede, nicht zur Wahl zu gehen. Wenn man sich gar nicht entscheiden könne, solle man zur Not ungültig abstimmen.



Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD warf Altmaier vor, mit seinen Äußerungen der AfD in die Hände zu spielen. Maas sagte, den Leuten zu sagen, sie sollten nicht wählen gehen, sei Wahlkampfhilfe für die AfD.



Auch in Sachsen kritisierten Politiker die Äußerungen Altmaiers. Die sächsische SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe kritisierte Altmaier scharf. Bei MDR AKTUELL sprach sie von krasser Arroganz. AfD-Spitzenkandidatin Frauke Petry bescheinigte dem Kanzleramtschef eine antidemokratische Haltung. Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt nannte es makaber, dass Altmaier Linke und AfD in einen Topf werfe. Dagegen erklärte der sächsische CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer, jede Stimme für die AfD sei ein Stück weit eine Radikalisierung des Landes.