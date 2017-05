Bei der Alternative für Deutschland läuft zwar niemand mit Russlandfahne umher, aber der sächsische AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer ist zumindest Russland-Versteher, wenn schon kein Putin-Versteher: "Naja, es ist schon nicht schlecht, wenn jemand sagt, wo’s lang geht. Und ganz klar und deutlich Aussagen trifft, auch wenn sie einigen Leuten nicht gefallen. Das Lamentieren und Herumschlawenzeln, was unsere Politiker teilweise tun, um eben keine klaren Aussagen zu treffen, das finde ich ein bisschen anstrengend. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass die Menschen in Russland eine starke Führung haben wollen."

Auch auf der Linken, in Rico Gebhardts Partei gibt es unverhohlene Putin-Sympathien. Allein weil man Putin als Gegenspieler des Westens wahrnimmt. Und als Opfer eines unterstellten Expansionsdrangs der Nato-Staaten unter amerikanischer Führung. Putin stellt ein Gleichgewicht wieder her. Das klingt auch bei Gebhardt an: "Wenn wir Putin immer als Nicht-Demokraten benennen: Was ist denn Herr Trump? Wo ist der sympathischer als Herr Putin? Also das ist sozusagen so’ne Einschätzung, die bestimmt viele Sächsinnen und Sachsen teilen."

Und viele AfDler sicher auch. Im neuen Wahlprogramm, beschlossen am vorletzten Wochenende auf dem Kölner Parteitag, wird ausdrücklich ein besseres Verhältnis zu Russland angemahnt. "Ich glaube, eine besondere Beziehung zu Herrn Putin haben wir nicht", sagt Sachsens AfD-Generalsekretär Wurlitzer: "Aber wir haben eher ein Gerechtigkeitsgefühl dahingehend, wie mit dem Land Russland umgegangen wird. Und ich glaube, das ist das meiste, was uns als AfD dort ein bisschen hochkommt, wenn man das mal ganz deutlich sagen darf. Ich glaube, wenn sich Russland in die Belange Deutschlands in der gleichen Form einmischen würde wie wir das in Russland tun, würde das Frau Merkel auch nicht ganz so toll finden. Und ich glaube, das ist auch schon das ganze Geheimnis."