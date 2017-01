Zum Auftakt der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten hat Parteichef Horst Seehofer Deutschland als gespaltenes Land bezeichnet. Im oberbayrischen Kloster Seeon kündigte er an, die Gesellschaft mit einer "klaren Sprache" im Wahlkampf wieder zusammenführen zu wollen.

Allerdings ließ Seehofer dabei weiter offen, ob der Versöhnungsprozess mit der Schwesterpartei CDU wie geplant weitergeht. Die geplante Spitzenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel Anfang Februar hält er noch immer nicht für gesichert. Es mache keinen Sinn zusammenzukommen, um unterschiedliche Positionen auszutauschen, sagte er am Mittwoch. Bisher ist geplant, dass die Spitzen von CDU und CSU am 5. und 6. Februar in München die Grundsätze für ein gemeinsames Programm für die Bundestagswahl im Herbst 2017 festlegen.

Der "atmende Deckel" als Kompromiss

Als unüberbrückbarer Streitpunkt zwischen CSU und CDU gilt Seehofers Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, die er seit Monaten mehrfach wiederholt hat, auch zum Auftakt der Klausur. Ohne eine solche Festlegung stehe man im Falle eines Wahlsiegs bei der Bundestagswahl nicht als Koalitionspartner zur Verfügung. Es handele sich nicht um eine leere Drohung für den Wahlkampf, sagte Seehofer. Konkret verlangt er eine starre Obergrenze von maximal 200.000 Menschen pro Jahr. Merkel lehnt das kategorisch ab.

Innenexperten der Union schlugen den Parteivorsitzenden in Kloster Seeon einen Kompromiss zur Beilegung des Streits vor. Dabei handele es sich um einen "atmenden Deckel", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer. Nach seinen Worten hat er bereits vor mehreren Wochen gemeinsam mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster einen entsprechenden Brief an Merkel und Seehofer geschrieben.

Die beiden Abgeordneten empfehlen darin, die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in Deutschland jedes Jahr neu zu berechnen und an die Zahl der Neuankömmlinge des Vorjahres zu koppeln. Damit kämen sowohl Merkel als auch Seehofer "gesichtswahrend" aus dem Streit heraus, sagte Mayer. Eine solche Deckelung wäre nicht starr und außerdem eine Botschaft an andere Länder der Europäischen Union, die sich bisher wenig solidarisch zeigten.

Neuer Streit über Sicherheitsarchitektur

Ein neuer Streit könnte sich derweil über die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zur Zentralisierung der Landesverfassungsschutzämter entspinnen. Seehofer lehnte die Idee zu Beginn der CSU-Klausur strikt ab. Kanzlerin Merkel dagegen mahnte zu einer offenen Debatte über die Ideen zum Umbau der Sicherheitsbehörden. "Erst mal alles rundweg ablehnen und ausschließen kann nicht der richtige Weg sein", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch in Berlin. Die Kanzlerin halte die Vorschläge für einen wichtigen Beitrag.

Der Bundesinnenminister hatte mehr Kompetenzen für den Bund gefordert, etwa für das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei. Er schlug auch vor, die Landesämter für Verfassungsschutz aufzulösen und in eine Bundesverwaltung zu integrieren. Die Anregungen wurden teils heftig kritisiert, auch von Parteikollegen aus den Ländern.