Bundeskanzlerin Angela Merkel hat schnelle Konsequenzen aus dem verheerenden Terroranschlag von Berlin angekündigt. Die CDU-Chefin sagte am Montag bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln, der schreckliche Anschlag auf dem Breitscheidplatz mahne zum schnellen und richtigen Handeln.

Recht konsequent umsetzen

Zum Umgang mit islamistischen Gefährdern versprach Merkel, die Bundesregierung werde gemeinsame Lösungen in der großen Koalition suchen. Hinsichtlich der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber kündigte sie eine "nationale Kraftanstrengung" an. Dabei forderte sie, geltendes Recht konsequent umzusetzen: Wer als Schutzbedürftiger einen Aufenthaltstitel habe, müsse auch integriert werden. Wer hingegen keinen Schutzstatus habe, müsse Deutschland auch wieder verlassen. Dies sei eine Aufgabe für alle und eine Herausforderung für das gesamte Kabinett. Zugleich räumte Merkel ein, dass die Umsetzung dieser Prinzipien in der Vergangenheit "nicht so ernsthaft" verfolgt worden sei wie nötig.

Merkel verteidigt Kölner Polizei

Das Auftreten der Kölner Polizei in der Silvesternacht bezeichnete Merkel bei ihrer Rede in Köln als "richtig". Das gezielte Kontrollieren von in großen Gruppen angereisten und aggressiv auftretenden Nordafrikanern hatte unmittelbar nach dem Einsatz eine von Grünen-Chefin Simone Peter initiierte Rassismus-Debatte ausgelöst.

Freiheit erhalten

Gleichzeitig unterstrich Merkel aber auch, dass bei allen Anti-Terror-Maßnahmen auch die Freiheit erhalten bleiben müsse. Das Ziel sei "Sicherheit in Freiheit". "Wir wollen einen freiheitlichen Staat, einen offenen Staat." Sie selbst wisse aus ihrem eigenen Leben in der DDR sehr wohl, worin der Unterschied bestehe. Angesichts der internationalen Herausforderungen forderte die CDU-Chefin eine verstärkte Zusammenarbeit in Europa.

De Maizière erwartet Konsequenzen

De Maiziere erwartet baldige Ergebnisse. Bildrechte: dpa Auch Innenminister Thomas de Maizière machte sich in Köln für ein engeres europäisches Zusammenrücken im Kampf gegen den Terror stark. Der CDU-Politiker sagte, er erwarte bald Ergebnisse aus der Debatte über Konsequenzen aus dem Berliner Terroranschlag. Er werde am Dienstag mit Justizminister Heiko Maas (SPD) darüber beraten.



Bereits seit Längerem liegt de Maizières Gesetzentwurf zur Abschiebehaft bei ausreisepflichtigen Gefährdern und zur Ausgestaltung der Duldung auf dem Tisch. Passiert ist bisher aber nichts. Maas schlug nun vor, islamistische Gefährder sollten auch in Abschiebehaft genommen werden dürfen, wenn die Herkunftsstaaten nicht kooperierten. Aus dieser Haft müssten sie dann in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, sagte Maas am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Hälfte der Gefährder ohne deutschen Pass