Dirk Hilbert, Oberbürgermeister von Dresden, ist der einzige Vertreter aus Mitteldeutschland beim zweiten Auto-Gipfel der Kanzlerin. Bildrechte: Dirk Hilbert

Bei dem Förderprogramm geht es um "nachhaltige Mobilität". 500 Millionen Euro hat die Bundesregierung nach dem Dieselgipfel versprochen, und zwar wieder für die vorhin erwähnten 28 Regionen. Bereits vor zwei Wochen hat die sachsen-anhaltische Umweltministerin einen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Die Grünen-Politikerin Claudia Dalbert fordert: Wenn schon ein Trostpflaster, dann für alle betroffenen Städte.



Insgesamt haben Vertreter aus sechs Bundesländern den Brief unterschrieben, darunter der sächsische Staatsminister Thomas Schmidt. In Sachsen konnten sich immerhin zwei Oberbürgermeister über eine Einladung freuen: In Leipzig – allerdings musste Burkhard Jung wegen anderer Termine absagen - und in Dresden. OB Dirk Hilbert von der FDP nahm die Einladung an und nimmt am Treffen mit der Kanzlerin teil. Er ist somit der einzige mitteldeutsche Vertreter im Kanzleramt.