In der Türkei schlagen die abgesagten Auftritte türkischer Politiker in Deutschland weiter hohe Wellen. Ministerpräsident Binali Yildirim sagte auf einer Wahlkampfveranstaltung in der anatolischen Stadt Kirsehir, die Entscheidung sei sehr unglücklich und widerspreche Freiheit und Demokratie. Die Einstellung der deutschen Behörden sei unvereinbar mit einer guten bilateralen Beziehung und sollte deshalb überdacht werden.

Türken sollen Lektion in Demokratie erteilen

In Deutschland lebende Türken forderte Yildirim auf, für die geplante Verfassungsänderung in der Türkei zu stimmen und damit der Welt eine Lektion in Demokratie zu erteilen. Zugleich kündigte er an, wegen der abgesagten Wahlkampfauftritte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonieren zu wollen. Das Gespräch soll nach seinen Angaben noch am Samstag stattfinden.

Deutsche Städte sagen Wahlkampfauftritt ab