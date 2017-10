Bundeskanzlerin Angela Merkel hat FDP und Grüne für Mittwoch nächster Woche zu getrennten Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition eingeladen. Wie Merkel am Montag bei einer Pressekonferenz mit CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin bekanntgab, ist dann am folgenden Freitag ein erstes gemeinsames Treffen von Union, FDP und Grünen geplant.