Bundeskanzlerin Angela Merkel will derzeit keine weiteren deutschen Soldaten nach Afghanistan schicken. Bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin sagte die Kanzlerin, es gehe ihr vielmehr darum, die "Durchhaltefähigkeiten der Bundeswehr" im Nordafghanistan zu sichern. Bei einer möglichen Aufstockung sehe sie Deutschland nicht an erster Stelle.