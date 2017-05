Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich nach dem enttäuschenden G7-Gipfel in Italien nicht mehr auf die USA als Partner verlassen. "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt", sagte die CDU-Chefin am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung der Schwesterpartei CSU in einem Bierzelt in München.

Appell an Europäer

Merkel sprach bei einer Wahlkampfveranstaltung der Schwesterpartei CSU in München. Bildrechte: dpa "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen", rief Merkel unter dem Applaus von 2.300 Zuhörern. Sie bezog sich dabei vor allem auf die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump, aber auch auf den bevorstehenden Brexit Großbritanniens. Es müsse natürlich bei der Freundschaft zu den USA und zu Großbritannien, aber auch bei einem guten Verhältnis zu anderen Staaten wie etwa Russland bleiben, sagte die Kanzlerin: "Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unser Schicksal kämpfen."



Bei der Gelegenheit räumte die CDU-Chefin einem guten Verhältnis zu Frankreich unter dem neuen Präsidenten Emmanuel Macron eine besondere Bedeutung ein. Dabei bekräftigte sie auch die Hilfsbereitschaft für andere europäische Partner: "Wo Deutschland helfen kann, wird Deutschland helfen, weil es Deutschland nur gut gehen kann, wenn es Europa gut geht."

Große Differenzen mit USA

Merkel hatte zuletzt an den Treffen der sieben führenden Industrienationen und der Nato teilgenommen. Bei beiden Veranstaltungen waren jeweils große Differenzen zu den USA deutlich geworden. So scheiterten die G7 bei ihrem Gipfel im sizilianischen Taormina mit dem Versuch, Trump ein Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzvertrag abzuringen, der zu einer Verringerung der Treibhausgase verpflichtet. Eine endgültige Entscheidung dazu will der US-Präsident erst in der kommenden Woche fällen.

Keine Einigung bei Flüchtlingen

Massive Differenzen gab es auch beim Thema Flüchtlinge. So hatten die USA bereits im Vorfeld des G7-Gipfels einen Plan Italiens vom Tisch gewischt, der auf eine bessere Bewältigung der Flüchtlingskrise hinzielte und bei dem auch positive Effekte der Migration betont wurden. Die US-Unterhändler sorgten stattdessen dafür, dass in die gemeinsame Abschlusserklärung der G7 unter der Überschrift "menschliche Mobilität" lediglich bessere Grenzkontrollen und die Betonung nationaler Interessen Eingang fanden.

Kompromiss beim Freihandel

Wenigstens beim Freihandel brachte die Aussprache zwischen Merkel und Trump Annäherung. Bildrechte: dpa Allein im Willen, den gemeinsamen Anti-Terror-Kampf zu verstärken, zeigten sich die G7 einhellig. Auch in der Handelspolitik näherten sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten am Samstag an. Mit dem für alle Seiten gesichtswahrenden Kompromiss über das Thema Protektionismus konnte ein tiefergehendes Zerwürfnis mit den USA verhindert werden. Merkel sprach in dem Zusammenhang von einer vernünftigen Lösung: "Wir werden gemeinsam unsere Märkte offen halten und gegen Protektionismus vorgehen, gleichzeitig aber auch dafür Sorge tragen, dass unfaire Handelspraktiken intensivst bekämpft werden." Dies sei auch im deutschen Interesse.