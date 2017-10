Zwei Wochen nach der Bundestagswahl suchen die Spitzen von CDU und CSU eine gemeinsame Basis für Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP. Dazu treffen sich Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer an diesem Sonntag in Berlin, zusammen mit weiteren Spitzenvertretern ihrer Parteien.

Bei dem Gespräch soll vor allem der Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge beigelegt werden. CSU-Chef Horst Seehofer dringt darüber hinaus auf einen insgesamt konservativeren Kurs der Union. In einem Zehn-Punkte-Plan fordert er eine Hinwendung zu klassisch konservativen Themen wie Leitkultur, Heimat und Patriotismus.

Die Menschen in Deutschland wollten eine bürgerlich-konservative Politik, heißt es in dem Konzept. Das sei seit der Bundestagswahl klar. Der unter Merkel vollzogene Schwenk in die liberale politische Mitte zulasten des konservativen Flügels sei ein Fehler, der korrigiert werden müsse: "Wir müssen die AfD knallhart bekämpfen - und um ihre Wähler kämpfen."