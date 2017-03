Untersuchungsausschuss Merkel erfuhr durch Medien von Abgasskandal

Als letzte Zeugin hat am Dienstag Bundeskanzlerin Merkel im Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal bei VW ausgesagt. Wirklich Neues kam dabei nicht an den Tag. Die Kanzlerin gab an, erst aus den Medien von den Manipulationen erfahren zu haben.