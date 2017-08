Am Abend in Apolda skandierten etwa 30 Merkel-Gegner auf dem Gelände der Landesgartenschau: "Lügenpack", "Heuchler" oder "Volksverräter". Auf einem Transparent stand: "Wer CDU wählt, wählt unbegrenzte Einwanderung von Scheinasylanten". Merkel sagte mit Blick auf die Buhrufe: "Ja, kennen wir ja schon." CDU-Landeschef Mike Mohring sagte in seiner Heimatstadt, in der DDR wären diese Störer verhaftet worden. "Heute, in der Freiheit, dürft ihr laut sein!"