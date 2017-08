Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Zusagen der Autobauer im Dieselskandal überprüfen. Auf einer CDU-Veranstaltung in Düsseldorf kündigte sie dafür einen weiteren Autogipfel für den Herbst an. Dabei solle geprüft werden, ob die Konzerne die versprochenen Nachrüstungen und Umtauschprämien eingehalten hätten.

Von der von SPD-Herausforderer Martin Schulz vorgeschlagen europaweit verbindlichen Quote für E-Autos hält sie dagegen wenig. Die CDU-Chefin sagte, sie glaube nicht, dass der Vorschlag genau durchdacht sei.



Sie hält ihn zudem für kaum umsetzbar. Zunächst müsse in der EU darüber lange verhandelt werden. Dann stelle sich die Frage, was zu tun sei, wenn die Quote nicht eingehalten werde.



Merkel sagte, die Quote sei für die Union der falsche Weg. Stattdessen könne man mit Anreizen für neue Antriebssysteme helfen, zu denen neben E-Autos auch Wasserstoff- und Hybrid-Antriebe gehörten.