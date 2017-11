Zwei Wochen nach Beginn der Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen hat sich Kanzlerin Angela Merkel erstmals öffentlich geäußert. Merkel sagte in Berlin, sie gehe zwar von weiterhin schwierigen Beratungen in den kommenden Tagen aus. Aber sie glaube nach wie vor, dass die Beteiligten die Enden zusammenbinden könnten, wenn sich alle mühten und anstrengten.

An die Adresse der künftigen Koalitionäre sagte Merkel, jeder solle seine Identität zur Geltung bringen können, damit daraus etwas Gutes für das Land entstehe. Die CDU sei jedenfalls dazu bereit, sagte die Vorsitzende der Christdemokraten. In diesem Geist gehe sie in die nächst Etappe der Gespräche.