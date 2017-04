Mehrere Politiker aus der Union hatten die Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft zuletzt neu entfacht. Anlass war das Verfassungsreferendum in der Türkei, bei dem auch in Deutschland lebende Türken mit abstimmen konnten. Der CDU-Außenpolitiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, erklärte im März, die doppelte Staatsbürgerschaft habe sich nicht bewährt.



Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings, von der CDU forderte, die Doppelstaatlichkeit prinzipiell neu zu regeln. Sie habe keinen Beitrag zur Integration geleistet. Zudem verwies Krings auf den Fall des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, der in der Türkei festgenommen wurde. Das zeige, dass Deutschland einen Doppelstaatler nicht wirksam vor dem Erdogan-Regime schützen könne. Krings zufolge kann der Doppelpass immer nur die Ausnahme aufgrund einer besonderen Biographie sein. Er dürfe niemals zur Regel werden. Ähnlich äußerte sich der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak.