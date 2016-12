In ihrer Neujahrsansprache nennt Bundeskanzlerin Angela Merkel 2016 ein Jahr schwerer Prüfungen. Die schwerste davon sei der islamistische Terrorismus gewesen, heißt es in der vorab schriftlich veröffentlichten Rede. Demokratie, Rechtsstaat und gemeinsame Werte seien der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus. Die Kanzlerin erinnert an die Opfer des Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und betont, der Staat tue alles, um seinen Bürgern Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten. "Wir sind frei, mitmenschlich, offen", setzt Merkel Terroristen entgegen. Die Menschen im Land seien gemeinsam stärker als der Terror.