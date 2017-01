Statistisches Bundesamt Migranten müssen mehr Miete zahlen

Im Durchschnitt zahlt ein Mensch mit Migrationshintergrund 57 Cent mehr Brutto-Kaltmiete pro Quadratmeter als jemand, dessen Familie schon seit Generationen in Deutschland lebt. Das ist das Ergebnis des Mikrozensus, den das Statistische Bundesamt jedes Jahr erhebt und bei dem rund ein Prozent der Bevölkerung befragt wird.



Die Höhe der Miete hängt eben auch davon ab, wo man lebt, sagt Florian Göttsche vom Statistischen Bundesamt: "Menschen mit Migrationshintergrund leben häufiger in Städten als Personen ohne Migrationshintergrund. Da die Mieten in Städten teurer sind, ist es auch klar, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Durchschnitt höhere Mieten haben."

Eigentumsquote bei Migranten niedriger

Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund führt weiter aus: "Die Eigentumsquote ist bei Migranten deutlich niedriger als im Rest der Bevölkerung. Das spricht dafür, dass sie in den Großstädten wie Berlin, Hamburg und München wohnen. Darüber hinaus wohnen sie häufiger in großen Gebäuden. Auch das spricht für die Großstadt und die Ballungsgebiete." Wenn sie dann noch eine höhere Bruttokaltmiete zahlten als der Rest der Bevölkerung, seien das alles deutliche Indikatoren dafür, dass Migranten primär in den deutschen Großstädten wohnten.

Keine Hinweise auf Diskriminierung

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: Migranten seien noch nicht so lange hier verwurzelt, wie die meisten einheimischen Familien, sagt Florian Göttsche. "Menschen mit Migrationshintergrund leben noch nicht so lange in ihren Wohnungen. Das heißt, ihre Mietverträge sind jünger. Jüngere Mietverträge bedeuten in der Regel auch höhere Mietkosten." Dennoch stellt sich die Frage, ob es bei der Vermietung von Wohnungen nicht doch zu Benachteiligungen kommt.

Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund: "Allein aus den zur Verfügung stehenden Daten spricht nichts für eine Diskriminierung. Was nicht bedeutet, dass Migranten bei der Wohnungssuche nicht im Einzelfall durchaus schlechter behandelt werden, als Menschen, die Meier, Müller oder Schulze heißen." Nach der Definition des Statistischen Bundesamts hat eine Person dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.