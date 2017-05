Das Gesetz zur Mietpreisbremse ist seit Juli 2015 in Kraft. Bis Ende 2016 wurde die Mietpreisbremse in 313 Städten und Gemeinden eingeführt. Sie soll dafür sorgen, dass bei der Wiedervermietung einer Wohnung die Miete höchstens auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent steigt.

Immer wieder gibt es jedoch Zweifel an ihrer Wirksamkeit. So hatte eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Juni 2016 ergeben, dass in Gebieten mit Preisbremse die Mieten sogar stärker stiegen, als in denen ohne.