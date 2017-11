Halles größter Standortvorteil zum Beispiel gegenüber München sind die geringen Mieten. So wollte beispielsweise die 20 Jahre alte Michaela Oswald aus Rosenheim eigentlich in München Medizin studieren, am Ende landete sie aber an der Martin-Luther-Uni in Halle. Halle biete eine tolle Stadtgröße, es sei nicht so groß, nicht so klein und es habe eine relativ schöne Universität, sagt sie. "Und die Wohnungssuche ist toll, es ist alles bezahlbar hier und im Gesamtpaket lohnt es sich auf jeden Fall."

Familien zieht es auf Land – jedoch in Stadtnähe

Ein anderes Beispiel: Der größte Vorteil der kleinen Gemeinde Thallwitz im Norden von Leipzig lautet: In Thallwitz, das nahe an der S-Bahn nach Leipzig liegt, gibt es günstig Wohneigentum zu kaufen, zum Beispiel ältere Dreiseitenhöfe. Laut Bürgermeister Thomas Pöge steht in dem Dorf kaum noch ein Haus leer. "Hier bei uns im Leipziger Muldenland ist natürlich der Vorteil: Es ist attraktiv für junge Familien hier im ländlichen Bereich. Und da denke ich, ist doch ein größerer Hebel auch da, eben diese älteren Gebäude zu nutzen."

Man kann daraus eine These formulieren: Städte und Regionen in Mitteldeutschland profitieren von der Wohnungsnot und den steigenden Mieten in großen Ballungszentren. Dass die Mietpreisbremse, die 2015 in Kraft trat, bislang keine Wirkung zeigt, kann den Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur recht sein. Denn hätte sie eine Wirkung – Michaela Oswald wär wohl kaum in Halle, sondern in München gelandet. Und, gäbe es eine Mietpreisbremse in Leipzig, Thallwitz hätte wesentlich größere Probleme, neue Einwohner zu gewinnen.

Johannes Ringel, Professor für Stadtentwicklung an der Uni Leipzig meint zu dieser These, da könnten die sich eigentlich freuen. Aber sie könnten sich sowieso grundsätzlich freuen, dass die Wachstumskerne, wie beispielsweise Leipzig jetzt an ihre räumlichen Grenzen kämen. Dieser Druck schwappe natürlich in die Speckgürtel und die Umlandgemeinden rüber. Und in diesen Gemeinden entlaste sich der Druck dadurch, dass dort Leerstand langsam wieder attraktiv werde.

CDU will Auslaufen der Mietpreisbremse ab 2020