Vier von fünf Frauen in Deutschland werden irgendwann in ihrem Leben Mutter, im Schnitt 1,5 Mal. Dieser Wert ist der höchste seit mehr als 30 Jahren. Die Zahl der Neugeborenen kletterte wieder auf den Stand der Jahrtausendwende. Immer weniger Frauen bleiben kinderlos, sagte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel. Und weiter: "Der langjährige Trend zu einer höheren Kinderlosigkeit setzt sich in den letzten Jahren nicht mehr fort. Bei Akademikerinnen ging er sogar zurück."

In den vergangenen Jahren hatte sich die Quote kinderloser Frauen nahezu verdoppelt. Besonders hoch ist sie in den Städten, erläuterte Olga Pötzsch bei der Präsentation des Mikrozensus in Berlin. Sie sagte: "Der Spitzenreiter war nach wie vor Hamburg mit 31 Prozent. In den westlichen Flächenländern hatten die Frauen in Schleswig-Holstein mit 24 Prozent die höchste Kinderlosen-Quote, in Baden-Württemberg und im Saarland mit 19 Prozent die niedrigste." Deutlich darunter bleiben nach wie vor die ostdeutschen Bundesländer.