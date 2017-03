Gesetz gegen Hatespeech vorgestellt Millionenbußen für ungelöschte Hasskommentare geplant

Bundesjustizminister Heiko Maas will verbindliche Standards zum Löschen von Hassbotschaften setzen. Doch sein Gesetzentwurf definiert nicht nur die Standards, er enthält auch Aussagen zur Höhe möglicher Bußgelder. Bis zu 50 Millionen können demnach Facebook, Twitter und Co drohen, wenn diese nicht oder nicht ausreichend reagieren. Maas will damit den Druck auf die Firmen erhöhen. Sie hätten die Chance nicht genutzt, strafbare Inhalte besser und schneller zu löschen.