Kretschmer argumentiert: "Wenn in Deutschland elternlose Minderjährige aus Polen oder Frankreich aufgegriffen werden, wird die Familie ausfindig gemacht, und sie werden zurück zu ihren Eltern gebracht. Wenn der Unbegleitete aber aus Afghanistan oder Afrika kommt, bringen wir ihn zum Jugendamt und bereiten ihn mit großem Aufwand für die dauerhafte Einwanderung vor, selbst wenn der Jugendliche jeden Abend mit seiner Familie telefoniert."

Will die Hürden zur Abschiebung minderjähriger Flüchtlinge senken: CDU-Fraktionsvize und Generalsekretär in Sachsen, Michael Kretschmer. Bildrechte: dpa

Ein Grund für Kretschmers Forderung sind die hohen Zahlen und Milliardenkosten für die Betreuung. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervorgeht, wurde 2016 kein unbegleiteter jugendlicher Flüchtling abgeschoben.



Nach Angaben des Bundesfamlienministeriums lebten zum Stichtag 9. Februar knapp 62.000 jugendliche Migranten in der Kinder- und Jugendhilfe, darunter mehr als ein Viertel Volljährige. Bei einem durchschnittlichen Tagessatz von 175 Euro, also 5.250 Euro monatlich, ergibt sich für das laufende Jahr ein Betrag von 3,95 Milliarden Euro. Die Kosten umfassen Inobhutnahme, Betreuung, medizinische Versorgung etc.