Allerdings müssen auch Alleinstehende ohne Kinder in 44 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten trotz Mindestlohn aufstocken. Verantwortlich dafür seien die hohen Wohnkosten. Sie seien in Städten wie Münster, Stuttgart, München, Köln oder Bonn so hoch, dass Alleinstehende trotz Mindestlohnbezahlung ergänzend staatliche Leistungen in Anspruch nehmen müssten.