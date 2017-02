Tillich will hier liefern. Denn vieles werde beschlossen, aber nicht umgesetzt. 2015 waren es die Wartezentren für Asylbewerber an den Grenzen. Aktuell ist es das "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" - eine Art Büro, in das jedes Bundesland mindestens einen Mitarbeiter entsendet. Sie sollen den Kontakt zu Botschaften halten und in Problemfällen Dokumente für Personen beschaffen, die Deutschland verlassen müssen.

Schon am 1. Februar sollte dieses Zentrum in Berlin seine Arbeit aufnehmen. Warum das nicht geschehen ist, mag Sachsens Ministerpräsident nicht sagen - nur so viel: "Die meisten Aufgaben, die vor uns stehen, bedürfen einer bundesgesetzlichen Regelung und dann auch einer Regelung in den Ländern. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, wo es geklemmt hat. Vielleicht am Willen zur Umsetzung."