Parteiübergreifend fordern die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer von Bundeskanzlerin Merkel, bei der Regierungsbildung Ost-Interessen stärker zu berücksichtigen. Sachsens scheidender Ministerpräsident Stanislaw Tillich schrieb im Namen seiner Amtskollegen einen Brief an die Kanzlerin. Das teilte die sächsische Staatskanzlei mit.

Die ostdeutschen Länder wiesen weiterhin eine "nahezu flächendeckende Strukturschwäche" auf, heißt es in dem Brief. Um diese Schwäche zu überwinden, sei Ostdeutschland weiter auf finanzielle Förderung angewiesen - aus deutschen ebenso wie aus EU-Töpfen.

aus dem Brief der ostdeutschen Ministerpräsidenten an Kanzlerin Merkel

Ein abruptes Ende der Strukturförderung in Ostdeutschland würde die Erfolge der Vergangenheit gefährden.

Zudem sehen die Ministerpräsidenten die Gefahr, dass Ostdeutschland in eine ungünstige "Sandwichposition" gerate - zwischen hoch entwickelten Regionen in Westdeutschland und stark von der EU geförderten Gebieten in Osteuropa.