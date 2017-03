Die CDU will noch klären lassen, warum der Soldat den Missbrauch in Bad Reichenhall fast ein Jahr lang hingenommen hat.

Die CDU will noch klären lassen, warum der Soldat den Missbrauch in Bad Reichenhall fast ein Jahr lang hingenommen hat. Bildrechte: dpa

Vorfälle in Bad Reichenhall und Pfullendorf Debatte um sexuellen Missbrauch in der Bundeswehr

Bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall ist ein Bundeswehrsoldat fast ein Jahr lang von seinen Kameraden und Vorgesetzten gemobbt und sexuell belästigt worden. Außerdem gibt es Berichte über erniedrigende Aufnahmerituale in einem Ausbildungszentrum im baden-württembergischen Pfullendorf. Jetzt ist eine Debatte darüber entbrannt, ob das Verteidigungsministerium mit den Missbrauchsfällen in der Bundeswehr richtig umgeht.

von Cecilia Reible, MDR AKTUELL