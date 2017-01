Ein mutmaßlicher Komplize des in Wien verhafteten Terrorverdächtigen ist im nordrhein-westfälischen Neuss gefasst worden. Der 21 Jahre alte Mann sei am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag. Was der Festgenommene konkret plante, wurde zunächst nicht bekannt.

Ein Hinweis auf den Mann in Neuss sei von den Kollegen aus Österreich gekommen. Der Verdacht habe sich in kurzer Zeit so verdichtet, dass es zu der Durchsuchung der Wohnung und zwei Festnahmen gekommen sei. Eine ebenfalls festgesetzte Frau ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen den Mann ist am Abend Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen worden.

Der Tatverdächtige aus Wien habe in Neuss als Gast bei dem Festgenommenen übernachtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Besprochen hätten die beiden Anschläge gegen Bundeswehrziele. Zudem ermittelt die Polizei, weil der in Neuss Festgenommene dem Mann aus Wien bei seinen Anschlagsplänen geholfen haben soll.

Männer sollen zusammen mit Sprengstoff hantiert haben

Nach Informationen von "Focus online" soll der Verdächtige einen Bombenanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten in Deutschland geplant haben. Den Ermittlungen zufolge habe der inhaftierte Neusser in engem Kontakt zu dem Verdächtigen aus Wien gestanden. Beide hätten in der Neusser Wohnung mit Mitteln zur Herstellung von Sprengstoff experimentiert.

In Wien war am Freitag ein 17-Jähriger festgenommen worden. Die Polizei hatte zunächst berichtet, der Mann sei 18 Jahre alt und das Alter später korrigiert. Bei dem Mann, der einen Anschlag in der österreichischen Hauptstadt geplant haben soll, handelt es sich um einen Österreicher mit albanischen Wurzeln, der Kontakt zu Islamisten gehabt haben soll. "Der Ermittlungszusammenhang zwischen dem aktuellen Fall und Deutschland ist evident", sagte der Sprecher des österreichischen Innenministeriums am Sonntag.

Bundesanwaltschaft ermittelt zunächst nicht

Die Bundesanwaltschaft hat zurzeit nicht vor, die Ermittlungen in dem Fall an sich zu ziehen. Das sagte am Sonntagabend ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Anders wäre es, wenn sich der Verdacht der Mitgliedschaft oder Unterstützung einer Terrorvereinigung bestätigen würde, etwa bei der Terrormiliz Islamischer Staat ( IS ).

Deutschland sichert Österreich enge Zusammenarbeit zu

Deutschland hat der österreichischen Regierung enge Kooperation zugesichert. Bereits am Freitag sei Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit seinem österreichischen Kollegen Wolfgang Sobotka in Kontakt gewesen und habe jede Unterstützung angeboten, sagte ein Ministeriumssprecher am Sonntag in Berlin.

Der Fall zeige einmal wieder, dass Europa ein einheitlicher Gefahrenraum sei und es keine Grenzen gebe. "In unserer Zusammenarbeit haben wir darauf bereits reagiert, und sie funktioniert", sagte der Sprecher.