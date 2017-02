Razzia in Berlin Moschee-Verein Fussilet verboten

Die Berliner Innenbehörde hat den Moschee-Verein "Fussilet 33" verboten. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen 24 Objekte in der Hauptstadt, darunter Wohnungen, Firmensitze und Hafträume in zwei Gefängnissen. Wie ein Sprecher mitteilte, sind an dem Einsatz 460 Beamten beteiligt.