In Supermärkten sollen künftig Schilder an den Regalen anzeigen, wo Mehrwegflaschen stehen. Außerdem müssen Kunden bald auf einige Getränke Pfand zahlen, die bisher pfandfrei waren, nämlich Frucht- und Gemüse-Nektare mit Kohlensäure und auf Mischgetränke mit einem Molke-Anteil ab 50 Prozent. An den Mülltonnen im Hof ändert sich nichts. Es bleibt regional unterschiedlich geregelt, ob man eine Gelbe Tonne oder Gelbe Säcke für Verpackungsmüll hat oder eine Orange Tonne für alle Wertstoffe. Das hängt von der Vereinbarung der Kommune mit privaten Recycling-Unternehmen ab. Umweltschützer halten das für den größten Fehler des Gesetzes.

Grund ist der Streit zwischen Kommunen und den Privatunternehmen der dualen Systeme , die Sammlung und Verwertung von Verpackungsmüll organisieren. Die Wertstoffsammlung ist inzwischen ein gutes Geschäft, die dualen Systeme machen nach Angaben des Verbands der deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) etwa eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. Das wollten sie sich nicht nehmen lassen. Nach BDE-Angaben haben etwa 12 bis 15 Millionen Deutsche schon jetzt eine Wertstofftonne. Da viele Städte und Gemeinden ihre Pläne in Erwartung eines Gesetzes aufgeschoben hatten, dürften es bald noch mehr werden. Für den Restmüll sind dagegen kommunale Unternehmen zuständig.

In Supermärkten soll künftig an den Regalen auf Mehrwegflaschen hingewiesen werden. Außerdem fordert der Umweltausschuss im Gegensatz zu Regierung wieder eine verbindliche "Mehrwegquote" von mindestens 70 Prozent. Bisher liegt der Anteil bei rund 45 Prozent, Tendenz sinkend. Sanktionen sind aber weiterhin nicht geplant. Das Umweltministerium hält Mehrweg-Vorgaben für kein wirksames Instrument. Umweltverbände wie der Nabu sehen eine Quote zwar als "wichtiges Signal", setzen aber eher auf eine Extra-Steuer oder Abgabe auf Einweg-Getränkeverpackungen.

Derzeit landet fast die Hälfte der in der gelben Tonne gesammelten Verpackungsabfälle in der Müllverbrennung. Deshalb werden den Verwertern höhere Recyclingquoten vorgeschrieben, die bis 2022 je nach Material auf bis zu 90 Prozent steigen. BDE-Präsident Peter Kurth rechnet mit einem Schub. Die Quoten seien zwar ambitioniert, aber für die Branche machbar. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) kritisiert dagegen, dass Recyclingquoten in der Vergangenheit leicht manipulierbar gewesen seien und sich erst zeigen müsse, ob etwa 63 Prozent für Kunststoff realistisch sind. Aus VKU-Sicht sollte besser den Produzenten vorgeschrieben werden, eine gewisse Quote von recyceltem Material zu verwenden und recycelfähige Produkte herzustellen.

Am 1. Januar 2019 - wenn alles glatt geht. Der Bundestag hat am 30. März 2017 das neue Gesetz gegen den Widerstand der Opposition beschlossen. Britta Haßelmann von den Grünen bemängelt: "Auch in Zukunft werden die Verbraucher nicht verstehen, warum man nicht auch Produkte aus Metall oder Plastik wie ein Quietsche-Entchen oder eine Bratpfanne zu den Verpackungen werfen darf." Der Bundesrat muss zwar nicht zustimmen, er könnte aber ein Vermittlungsverfahren beantragen und die Umsetzung damit verzögern. Beobachter erwarten trotz kritischer Töne jedoch keinen Einspruch.