"Hören sie auf zu twittern, Mr. President." - Diese Worte hat der Organisator der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, vor dem Beginn des Treffens in Bayern an den US-Präsidenten Donald Trump gerichtet. Ischinger sagte, statt Berechenbarkeit in der Außenpolitik sei mit dem neuen US-Präsidenten "maximale Unsicherheit" entstanden. Doch genau darum soll es bei dem Treffen der mehr als 500 Entscheidungsträger aus zahlreichen Ländern gehen: Sicherheit.

Trump hingegen sei ein Unsicherheitsfaktor. Dessen Außenpolitik habe keine Linie, sagte Ischinger vor der am Freitag beginnenden dreitägigen Sicherheitskonferenz und führte als Beispiel an: "Er sagte, er will ein ganz neues Verhältnis zu Russland. Jetzt fordert er, Russland soll die Krim an die Ukraine zurückgeben."

Zwar kommt der US-Präsident nicht selbst nach München, aber neben seinem Vize-Präsidenten Mike Pence werden auch Verteidigungsminister James Mattis sowie der für die Terrorabwehr und die Grenzsicherung zuständige Heimatschutzminister John Kelly erwartet. Für den Ex-Diplomaten Ischinger steht deshalb die Gelegenheit des Gesprächs mit den US-Vertretern im Mittelpunkt der Tagung.

Wichtiger Ort für Hintergrundgespräche

Die Konferenz gilt seit der Gründung im Jahr 1963 auch als wichtiger Ort für Hintergrundgespräche. So will etwa Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Rande des Treffens mit seinen Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine über den Konflikt in der Ost-Ukraine beraten.

Doch das Treffen wurde auch schon als große Bühne genutzt. So hat dort etwa Joschka Fischer im Jahr 2003 kurz vor dem Einmarsch der US-Truppen in den Irak gesagt: "Ich bin nicht überzeugt." Diese Aussage richtete sich an den damaligen US-Verteidigungsminister und bezog sich auf die Kriegsgründe der Vereinigten Staaten.

Bühne für deutliche Worte

Auch in diesem Jahr könnten ein paar deutliche Worte fallen. So hat etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, dass sie sich am Samstag gegen Alleingänge einzelner Länder aussprechen will. Auf der anderen Seite wird US-Vizepräsident Pence erstmals die Sicherheitspolitik des Weißen Hauses auf großer Bühne vorstellen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Konferenz zu einem zentralen Treffen der internationalen "strategic community" (strategischen Gemeinschaft) entwickelt. In diesem Jahr kommen rund 80 Außen- und Verteidigungsminister, 30 Staats- und Regierungschefs, Generalsekretäre und Präsidenten internationaler Organisationen zusammen. Das Hotel Bayerischer Hof in München wird wie jedes Jahr im Februar für drei Tage zum Zentrum der Weltpolitik.

Viele Fragezeichen in der Sicherheitspolitik

Während die ersten Treffen vor über 50 Jahren noch im Zeichen des Kalten Krieges standen, versteht sich diese privat organisierte Veranstaltung inzwischen als "globales Forum für die Debatte sicherheitspolitischer Themen". Es soll sich der "Förderung friedlicher Konfliktlösung und internationaler Kooperation bei gegenwärtigen und zukünftigen sicherheitspolitischen Herausforderungen" gewidmet werden, heißt es auf der Homepage.

Im Fokus sollen dabei in diesem Jahr, neben der außenpolitischen Strategie der Vereinigten Staaten, auch die Lage in Syrien stehen, sagte Konferenz-Leiter Ischinger im Vorfeld. Ebenso soll es um die Pläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin gehen. Insgesamt seien auf dem Themengebiet der Sicherheit die Zahl der Fragezeichen "noch nie so groß wie heute" gewesen, sagte Ischinger.