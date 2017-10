Der Wahlkampf in Niedersachsen war in vollem Gange als CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Wolfenbüttel eine Wahlkampfrede hielt. Und dabei sagte er etwas, das in den vergangenen Tagen verkürzt und aus dem Zusammenhang gerissen für viel Aufsehen sorgte. Zunächst betonte de Maizière, dass unser ganzer Lebensrhythmus christlich geprägt sei und ergänzte:

Er sei bereit, darüber zu reden, ob auch mal einen muslimischen Feiertag einführt werden könnte – das könne man gerne vielleicht mal machen. Es gebe auch Gegenden, da sei Allerheiligen Feiertag, anderswo nicht: Wo es viel Katholiken gebe, gebe es Allerheiligen, wo es wenig gebe, gebe kein Allerheiligen. "Wo es viele Moslems gibt, warum kann man nicht auch mal über einen muslimischen Feiertag nachdenken? Aber generell sind unsere Feiertage christlich geprägt und das soll auch so bleiben," sagte der CDU-Politiker.

Muslimische Feiertage dort, wo viele Muslime sind

Ein Feiertag wie der sächsische Buß- und Bettag also: Es gäbe ihn nur, wo sehr viele Muslime leben – also in Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen. Doch die Länder müssten selbst darüber entscheiden, denn Feiertage sind Ländersache. Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, begrüßte de Maizières Vorstoß. Doch es gehe ihm gar nicht zwingend um einen gesetzlichen Feiertag, sagte er dem WDR.

Es gehe um die Anerkennung von islamischen Feiertagen mit ihrer Aufnahme in die Terminkalender. Dazu Mazyek: "Ein Beispiel: Ein muslimischer Polizist hat am ersten Ramadanfest frei. Dafür schiebt er dann Wache am ersten Weihnachtstag für seinen christlichen Kollegen." Und so werde das schon gemacht. Das sei schon Praxis.

Stadtstaaten stellen Arbeitnehmer und Schüler für Feste frei

In den Stadtstaaten gibt es bereits Regelungen in den Feiertagsgesetzen: In Berlin, Hamburg und Bremen können Schüler und Arbeitnehmer an wichtigen islamischen Feiertagen freigestellt werden. Dasselbe gilt für Juden und Christen. Einen richtigen islamischen Feiertag hält Matthias Oelke von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen derzeit für unnötig. Statt über so etwas zu debattieren, sei es viel wichtiger die allgemeine Religionsfreiheit zu schützen.

In diesem Rahmen hätten eben die Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften ihren Spielraum ihre Feiern durchzuführen. "Und falls es wirklich mal dazu kommt, dass wir Regionen in Deutschland haben, wo mehrheitlich – sag ich mal – Muslime wohnen, dass dort auch Rücksicht genommen wird aus gesellschaftlichen Bezügen heraus, das mag ja sein", sagt er, fügt aber hinzu: "Aber das ist jetzt nicht unsere Wirklichkeit hier in Sachsen."

In Ostdeutschland ist kaum jemand religiös

Deshalb könnte sich die Allgemeinheit hier von einem ganz anderen, völlig unbeachteten Teil aus de Maizières Rede eher angesprochen fühlen: "Ich weiß nicht, ob Sie Ihren Kindern flüssig sagen können, was am Buß- und Bettag eigentlich so der religiöse Inhalt ist? Oder Pfingsten: Ob Sie so ganz genau wissen, was da mit dem heiligen Geist los war?"

Im Osten Deutschlands leben nämlich so wenig Gläubige wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und so hat auch die Kirche hierzulande ganz andere Sorgen, erklärt Oelke. Für die evangelische Kirche sei eine Priorität, den Menschen die eigenen christlichen Fest und Feiertage stärker zu verdeutlichen, damit sie sich ein Stück weit zumindest damit identifizieren und wissen würden, warum sie frei hätten.

Denn den freien Tag habe jeder gerne, ergänzt der Kirchensprecher, beim Tanzverbot jedoch höre der Spaß dann aber ganz schnell wieder auf.