Nach Busunglück auf A9 CSU-Politiker fordern härtere Strafen für Gaffer

Nach dem Busunglück auf der A9 in Nordbayern fordern Unionspolitiker härtere Strafen für sogenannte Gaffer. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sagte am Montagabend in der ARD, er sei bereit, die Bußgelder zu erhöhen. Wer die Einsatzkräfte behindere, müsste auch mit Gefängnis rechnen. Den Autofahrern müssten die Konsequenzen ihres Verhaltens stärker bewusst werden, so Dobrindt.