DIHK-Umfrage Knapp ein Drittel der Betriebe findet keine Lehrlinge

Azubi-Ebbe bei vielen Unternehmen in Deutschland: Laut einer Umfrage, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag am Dienstag in Berlin vorstellte, kann fast jeder dritte Betrieb seine Lehrstellen nicht besetzen. Fast jedes zehnte Unternehmen erhält nicht einmal eine Bewerbung.

von Julia Barth, ARD-Hauptstadtstudio