Mathias Luther gehört zu den Neuen bei der SPD, für die Anfang des Jahres die Kür von Martin Schulz das richtige Signal war: "Bei mir war der Auslöser die Landtagswahl 2016. Dieses katastrophale Ergebnis für die AfD. Da habe ich für mich beschlossen, dass ich mich demokratisch engagieren möchte."

Ortsverbände sind in alle Parteien verantwortlich

Kaum hatte Mathias Luther den Mitgliedsantrag ausgefüllt, bekam er zahllose Mails von der SPD. Darunter war auch eine Einladung zum Landesparteitag, bei dem ihm sein Parteibuch übergeben wurde: "Ein-zwei Wochen später war die erste reguläre Sitzung im Ortsverein. Dort bin ich hingegangen, und da kamen dann ein paar Nachfragen: Was ich mache? Warum bin ich in die SPD eingetreten? Was habe ich da vor?"

In der Praxis hängt es also auch von den Neumitgliedern selbst ab. Im Prinzip sind in allen Parteien die Ortsverbände verantwortlich. Mario Karschunke ist Mitgliederbeauftragter der CDU in Sachsen-Anhalt: "Das heißt, der Ortsverband beschäftigt sich in aller Regel mit dem Menschen, lädt ihn ein. Er darf dort vorsprechen. Die informieren sich, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Dann entscheidet der Ortsverband, den möchten wir aufnehmen oder nicht."

Wie kommt ein Ex-NPD-Mitglied in die CDU?

Bei Stefan Träger ist das wohl so nicht passiert. Er ist ehemaliger NPD-Politiker und aktuell Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten. Vergangenes Jahr hat er einen Mitgliedsantrag bei der CDU gestellt, mit Erfolg. Die Partei erklärt, man habe nichts von seiner Vergangenheit gewusst und wolle ihn nun wieder loswerden.

Das könnte ein zähes juristisches Nachspiel haben. Mario Karschunke sieht darin einen besonderen Einzelfall: "Es wurde auch analysiert, wie das gelaufen ist. Das ist jetzt ein schwebendes Verfahren. Fakt ist aber auch, wenn ich Mitglied einer Partei werden und Demokratie mitgestalten möchte, ist eine Grundvoraussetzung, dass ich offen und ehrlich mit all dem umgehe, was ich mitbringe. Dann kann auch eine Partei wie wir vernünftig damit umgehen."

Linkspartei hat ehemalige AfD-Mitglieder nicht aufgenommen

Wenn jemand politische Aktivitäten verschweigt, können die Parteien wenig tun. Auch die Linke setzt auf Selbstauskunft und Nachfragen, erklärt Achim Bittrich, Schatzmeister des Landesverbands: "Die Kreise kennen die Leute und sie hören sich um. In der Regel haben wir überall noch Leute sitzen, wo so etwas auffallen würde." Aber ganz verhindern lasse es sich nie: So hatte sich ein in Halle bekannter Rechter bei den Linken in Sachsen beworben.

Für kurze Zeit rühmte er sich als Mitglied, bis die Partei aufmerksam wurde. Versuche, die Linke zu unterwandern, kennt Bittrich auch in Sachsen-Anhalt: "Wir hatten solche Fälle, bei denen ehemalige AfD-Mitglieder oder auch AfD-Aktivisten versucht haben, bei uns einzutreten. Dem hat der Kreisverband dann widersprochen und die werden dann auch nicht aufgenommen."

Nur die AfD lehnt Ex-NPD-Mitglieder per Satzung ab

Die Parteien können auch in ihrer Satzung regeln, wen sie aufnehmen. Eine Mitgliedschaft in mehreren Parteien ist grundsätzlich ausgeschlossen - ein Wechsel dagegen nicht. Nur die AfD hat nach Extremismus-Vorwürfen festgeschrieben: keine Mitglieder, die mal bei NPD, DVU oder anderen extremistischen Organisationen aktiv waren.

Bei CDU, SPD, Linken und Grünen steht das nicht in der Satzung. Sie fordern aber eine grundsätzliche inhaltliche Übereinstimmung. Sie wollen Mitglieder, die sich wirklich für die Partei engagieren.