Weihnachtsmarktanschlag Schwächen bei den Rettern und den Ermittlungen

Bei der Aufarbeitung des Terroranschlags in Berlin geraten Rettungskräfte und Behörden sowie erneut die Ermittler in die Kritik. Nach einem Bericht des RBB-Inforadios hat das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages Schwächen bei den Ermittlungen vor dem Anschlag festgestellt. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Opfer, Kurt Beck, wiederum macht Sanitätern und Behörden Vorwürfe.

Es gilt, aus dem Anschlag in Berlin zu lernen, damit wir vorbereitet sind, auch wenn es hoffentlich nie wieder zu so einer Tat kommen wird.

Beck zufolge haben sich einige Rettungskräfte nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt teils falsch verhalten. Der ehemalige SPD-Chef sagte der "Passauer Neuen Presse", "es gab einige grobe Ungeschicklichkeiten". Ein Betroffener habe ihm geschildert, dass er einer Sterbenden helfen wollte. Ein professioneller Helfer aber habe ihn weggezerrt. Beck ist seit Anfang März Sonderbeauftragter. Im Herbst will er einen Bericht vorlegen, in dem er seine Erkenntnisse aufarbeitet und zusammenfasst.

Am 19. Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri einen Lkw-Fahrer getötet und dessen Transporter gekapert. Er steuerte den Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Zwölf Menschen wurden getötet, 56 wurden zum Teil schwer verletzt. Amri floh nach dem Anschlag quer durch Europa. In Italien wurde er bei einer Personenkontrolle erschossen.