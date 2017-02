Dass die Wahl bereits in der ersten Runde entschieden wurde, ist keine Überraschung. Als gemeinsamer Kandidat von Union und SPD galt Steinmeier als klarer Favorit und seine Wahl als sicher. Mit Spannung wurde allerdings erwartet, wie viele der 1239 gültigen Stimmen genau auf den prominenten SPD-Politiker entfielen. So dürfte es aus den Reihen von CDU und CSU, die keinen eigenen Kandidaten präsentiert hatten, nicht nur Unterstützung gegeben haben. Mit ihrer Bundestagsmehrheit und Ländergesandten würde die schwarz-rote Koalition auf insgesamt 923 Stimmen kommen, 631 waren erforderlich. Auch Grüne und FDP hatten Steinmeier vorab Unterstützung zugesagt. Die Abstimmung erfolgte geheim.

Gauck wird am 17. März feierlich mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet, am 18. März um Mitternacht endet seine Amtszeit offiziell. Für Steinmeier beginnt die Amtszeit als Bundespräsident dann am 19. März um 00.00 Uhr. Seine Vereidigung vor Bundestag und Bundesrat findet voraussichtlich am 22. März statt.