Rüstungsexportbericht Deutschland exportiert weniger Waffen

Die Rüstungsexporte aus Deutschland gehen zurück. Im Jahr 2016 und in den ersten Monaten 2017 hat die Bundesregierung deutlich weniger Waffenverkäufe genehmigt als in den Vorjahren. Der Export von Kriegswaffen stieg allerdings zuletzt deutlich an.