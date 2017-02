250 Polizisten sollen künftig in dem neuen Abwehrzentrum arbeiten. 130 werden aus dem Operativen Abwehrzentrum (OAZ) kommen, 90 aus dem Landeskriminalamt. Eine Überraschung - auch für Hagen Husgen, Chef der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen: "Wir dachten, dass wir mit dem OAZ ein Gebilde haben, das ausreichend ist - nur, dass die Anbindung nicht ausreichend war, und das sollte ja geändert werden."

Bernd Merbitz, Polizeipräsident in Leipzig und Chef des Operativen Abwehrzentrums. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine Fachkommission hatte schon vor mehr als einem Jahr bemängelt, dass das OAZ in Leipzig sitzt, weit weg vom Landeskriminalamt in Dresden. Nun ist der Leiter des OAZ, Bernd Merbitz, vom Innenminister beauftragt worden, das Konzept für das erweiterte Abwehrzentrum zu schreiben.



Merbitz sagt: "Die Grundlage ist, dass wir eine Struktur mit dem OAZ schon geschaffen haben, die meiner Ansicht nach hervorragend arbeitet im Links- und Rechtsextremismus und -terrorismus. Und jetzt soll die Verfeinerung und Zusammenführung mit dem LKA erfolgen, mit dem Ausländerextremismus/-terrorismus. Und ich sag es auch in aller Deutlichkeit: der Sitz wird in Dresden sein!"