Bestehende Anlagen müssen in sogenannten Überschwemmungsgebieten innerhalb von fünf Jahren gesichert werden. In anderen Risikogebieten haben Grundstückseigentümer dafür 15 Jahre Zeit. Wo ein Ersatz nicht möglich ist, müssen die Öltanks hochwasserfest gemacht, also besonders gegen ein Aufschwemmen gesichert werden.



Das Bundesumweltministerium begründet das Öl-Heizungsverbot mit den hohen Kosten, die ausgelaufenes Öl verursacht. Fast Dreiviertel der Sachschäden an Gebäuden bei Hochwasser würden durch ausgetretenes Heizöl verursacht.