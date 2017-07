Für Prostituierte, Bordellbetreiber und Freier gelten jetzt strengere Regeln. Am Samstag tritt dazu das neue Prostitutionsgesetz in Kraft. Gewerbsmäßige "Sexarbeiter" sind damit meldepflichtig. Sie werden von den jeweils zuständigen Behörden mit Lichtbild registriert und erhalten einen Ausweis. Bei der Anmeldung werden sie über Rechte und Pflichten aufgeklärt. Zudem müssen sie sich künftig regelmäßigen Gesundheitsberatungen unterziehen.



Bordellbetreiber wiederum müssen eine Zuverlässigkeitsprüfung bestehen, dafür müssen sie ihr persönliches Führungszeugnis vorlegen. Für ihr Geschäft brauchen sie eine Genehmigung, der bestimmte Auflagen zugrunde liegen.



Geschäftskonzepte wie Flatrate-Sex sind in Zukunft untersagt, ebenso die Werbung für Geschlechtsverkehr mit Schwangeren. Für Freier besteht künftig eine Kondompflicht; bei Missachtung drohen Strafen.