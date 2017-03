Baden, Saale-Unstrut oder Mosel - das sind Beispiele für Regionen in Deutschland, aus denen geschützte Weine kommen. Neu in den Weinmarkt einzutreten, das ist gar nicht so einfach, sagt Sandra Polomski von der Gebietsweinwerbung Saale-Unstrut: "Es kann nicht jeder einfach in Deutschland Wein anbauen."

Außerdem darf pro Jahr künftig nur wenig Anbaufläche dazukommen: Maximal plus 0,3 Prozent der bundesweiten Rebfläche sind demnach erlaubt, erläutert Kordula Kovac. "Wir haben aber genug deutschen Wein, das ist auch gut so. Wir wollen nicht noch mehr. Die Leute müssen aber eine Sicherheit haben. Und das können wir damit erreichen."

Was das Gesetz ebenfalls regelt: In Zukunft sollen auch die Stadtstaaten Wein anbauen dürfen. Bald könnten also die Reben auch in Bremen, Hamburg oder Berlin sprießen, allerdings nur auf fünf Hektar. Das sind knapp drei Hektar weniger, als die Museumsinsel in Berlin groß ist.