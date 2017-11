Gerade mal zwei Wochen Jamaika-Gespräche sind rum, und schon keine Puste mehr - das ist mir echt zu kurz gesprungen. Was hatten wir denn erwartet, dass Alexander Dobrindt sich vom Fleck weg in Claudia Roth verknallt und Christian Lindner am 1. November Jürgen Trittin heiratet? Wohl nicht wirklich. Dass es zwischen den Jamaika-Partnern große Unterschiede gibt, nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch kulturell, war allen klar. Genauso, dass es länger dauert, zusammenzukommen als in einer klassischen Kombi wie Schwarz-Gelb.



Alles kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen: Wir haben am 24. September gewählt, wir haben ein Ergebnis, und damit muss jetzt gearbeitet werden – etwas mehr Respekt, bitte! Übrigens nicht nur vor unserer Entscheidung, sondern auch vor dem Grundgesetz: Das ist so gestrickt, dass eine Auflösung des Parlaments die absolute Ausnahme darstellt – wählen bis es endlich passt, das will unsere Verfassung gerade nicht.



Wäre allerdings schon schön, wenn das mit dem Annähern in dieser Woche mal losginge Dort nachgeben, wo es einem selber nicht ganz so wichtig ist, hartnäckig bleiben, wo es an die eigene Identität geht – darum geht es jetzt – und keine Partei kann uns erzählen, dass ihre Identität von allen Themen gleichermaßen abhängt. Einen ernsthaften Versuch, was Gemeinsames hinzubekommen, dürfen wir Wähler schon erwarten – inklusive der Bereitschaft zu Zugeständnissen. Reißt euch am Riemen, Jamaikaner, sucht nach Kompromissen – so funktioniert Demokratie – und allen, die schon beim Wort Kompromiss "lauwarm, lauwarm" rufen sei gesagt: Lauwarm ist mir echt lieber als kochend heiß oder klirrend kalt.