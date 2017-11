Nach dem Anschlag von New York mit acht Toten und mindestens elf Verletzten sind erste Details über den mutmaßlichen Täter bekanntgeworden. Der 29-jährige Mann, den die Polizei am Dienstag angeschossen hat, stammt Behördenangaben und Medienberichten zufolge aus dem überwiegend muslimischen Usbekistan und wanderte vor sieben Jahren in die USA ein.

Verdächtiger polizeilich erfasst

Wegen der laufenden Ermittlungen gibt es von der Polizei noch keine genauen Angaben zur Identität des Mannes. Aus Ermittlerkreisen verlautete, der 29-Jährige sei 2010 legal mit einer Greencard in die USA gekommen. Nach Informationen der "New York Times" war der Verdächtige den Ermittlungsbehörden bekannt. Die Bundesbehörden seien im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen auf ihn aufmerksam geworden. Worum es dabei ging, blieb zunächst offen.

Unbestätigten US-Medienberichten zufolge heißt der mutmaßliche Attentäter Sayfullo S. und arbeitete zuletzt für den Fahrdienst-Vermittler Uber. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es dazu bislang nicht. Ein Uber-Sprecher sagte der "New York Times", bei der Überprüfung des Mannes habe es keine sicherheitsrelevanten Probleme gegeben. Der Sender CNN berichtete, Sayfullo S. sei verheiratet gewesen. Im Trauschein soll er als Beruf "Lkw-Fahrer" angegeben haben.

Landsmann: "Er wirkte nicht wie ein Terrorist"

Der mutmaßliche Täter wurde nach Informationen der "New York Times" im Februar 1988 geboren. Nach seiner Einreise in die USA lebte er vermutlich in Ohio, Florida und New Jersey. Ein usbekischer Einwanderer, der den Mann vor einigen Jahren in Florida kennengelernt hatte, sagte der "New York Times", dieser habe dort als Lkw-Fahrer gearbeitet.

Kobiljon Matkarov bestätigte dem Blatt auch, der Verdächtige habe dann für den Fahrdienstvermittler Uber gearbeitet. Matkarov beschrieb ihn als einen "sehr guten Mann". Nach seiner Einschätzung habe der Tatverdächtige die USA gemocht und schien sehr glücklich zu sein. Der Verdächtige wirkte demnach überhaupt nicht wie ein Terrorist.

29-Jähriger lebte im muslimischen Viertel von Paterson