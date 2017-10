Landtagswahl Niedersachsen Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Die Niedersachsen wählen am Sonntag einen neuen Landtag. Die regierende SPD und oppositionelle CDU lagen in den letzten Umfragen fast gleichauf. Der Ausgang aber scheint so offen wie kaum bei einer Landtagswahl zuvor in Niedersachsen.