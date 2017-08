Der neue niedersächsische Landtag soll am 15. Oktober gewählt werden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil am Montag an. Er hatte zuvor mit den Spitzen der anderen Parteien über einen geeigneten Termin beraten.

SPD und CDU favorisierten 24. September

Der Regierungschef, der zugleich Landesvorsitzender der SPD in Niedersachsen ist, und die oppositionelle CDU hatten sich bislang dafür ausgesprochen, die Neuwahlen bereits am 24. September auszutragen - dem Tag der Bundestagswahl. Landeswahlleiterin Ulrike Sachse hatte aber Bedenken geäußert, dass kleinere Parteien dadurch benachteiligt werden könnten und nicht genügend Zeit hätten, für die Wahl zugelassen zu werden.

Grünen-Abgeordnete wechselt zur CDU

Die vorgezogen Landtagswahl in Niedersachsen wird nötig, weil sich das Landesparlament nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit voraussichtlich auflösen wird. Ausgelöst worden war die Krise von der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten, die am Freitag ihren geplanten Wechsel zur CDU erklärt hatte. Dadurch hatte Rot-Grün seine Einstimmen-Mehrheit verloren. Voraussetzung für die Neuwahl ist, dass sich der Landtag in Hannover selbst auflöst.

Parlamentsauflösung am 21. August

Wie Landtagspräsident Bernd Busemann am Montag ankündigte, soll sich das Landesparlament am 21. August auflösen. Laut dem CDU-Politiker will der Landtag bereits am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen und sich erstmals mit der geplanten Selbstauflösung beschäftigen.